"Времени остается не много": Разведка США предупредила союзников о возможном нападении РФ на Украину — NYT

"Времени остается не много": Разведка США предупредила союзников о возможном нападении РФ на Украину — NYT

Американские разведчики считают, что для Путин не блефует.

Американская разведка предупредила европейских союзников, что "осталось не много времени, чтобы предотвратить вторжение России в Украину".

Об этом говорится в материале The New York Times.

Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс посетила Брюссель, где рассказала послам НАТО об американских разведданных по поводу возможного военного вторжения России в Украину.

По словам американских чиновников, Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые она собрала поблизости от Украины, но наращивание страны воспринимается серьезно, и Соединенные Штаты не считают, что это блеф.

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"Американская и британская разведка все уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.

Сотрудники американской разведки сообщили союзникам, что Путин разочарован мирным процессом, начатым Францией и Германией в 2014 году после того, как Россия аннексировала украинский Крым и начала боевые действия на Донбассе.

Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин, возможно, намерен обеспечить наземный путь между Восточной Украиной и Крымом. А американские аналитики считают, что он рассматривает следующие месяцы как наиболее подходящее время для действий. В то же время, американские чиновники хотят создать план действий для США и Европы на случай, если Россия прибегнет к военной агрессии против Украины.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

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