Временное перемирие или замороженный конфликт: Сибига сделал важное заявление

Временное перемирие в Украине не означает заморозки конфликта. Что больше – контроль за соблюдением сделки станет ключевым вызовом.

Об этом заявил министр иностранных дел иностранных дел Андрей Сибига в интервью "РБК-Украина ".

Он подчеркнул: речь идет именно о временном перемирии, а не о замороженном конфликте. По словам министра, достижение перемирия является сложным процессом, включающим не только договоренности, но и контроль за их исполнением.

"Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", – заявил Сибига.

Глава МИД говорит, что даже в случае достижения соглашения Украина и ее международные партнеры столкнутся с вызовами в сфере мониторинга выполнения договоренностей. Контроль соблюдения перемирия остается ключевым вопросом.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении огня предусматривают уступки обеих сторон. Ведь идет война, "не имеющая военного решения".

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