Временное "перемирие" США и Китая не гарантирует стабильности - эксперт объяснил намерения лидеров

Китай готовится к конфликту, США укрепляют союзников – эксперт / © Associated Press

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в Южной Корее продемонстрировала, что текущее перемирие между странами не означает долгосрочного мира.

Политтехнолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний сказал об этом в эфире «Киев 24».

По мнению Загороднего, Китай обладает значительными экономическими и технологическими преимуществами, активно развивает военные программы и стремится усилить свое глобальное влияние. В то же время, США проводят мероприятия по укреплению союзнических отношений с Японией, Южной Кореей и Филиппинами, чтобы сдержать китайскую экспансию.

«Штаты пытаются снизить зависимость от китайских редкоземельных металлов, заключают новые соглашения и развивают технологические и военные возможности. Однако Китай готовится к военным сценариям и мирного сосуществования пока не предвидится», — отметил эксперт.

Он также добавил, что экономическое оживление Китая и перепроизводство товаров оказывают дополнительное давление на Европу и США, а Пекин продолжает укреплять свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп высказался о главе КНР Си Цзиньпине и диктаторе РФ Владимире Путине. Трамп заявил, что считает их сильными лидерами — жесткими и умными.

Ранее речь шла о том, что встреча Трампа и Си назвали провальной. Ни партнерства, ни предметных результатов не были достигнуты. Более того, о дружбе между странами говорить не приходится, ведь они — идеологические противники.