Временного поверенного в делах Украины в РФ вызвали "на ковер" после признания Путиным ОРДЛО

Временного поверенного в делах Украины в РФ вызвали "на ковер" после признания Путиным ОРДЛО

Покатила ждут в Киеве для консультаций.

МИД отзывает для консультаций временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило после признания властями РФ "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом идет речь в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", – сказано в заявлении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

Впрочем, в Москве говорят, что, мол, не поддерживают такую инициативу Киева.

Как сообщалось, украинский лидер заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "ЛНР" и "ДНР" - является эскалационным шагом. Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.

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