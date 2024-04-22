"Время дискуссий прошло – нужны действия": Кулеба обратился к министрам иностранных дел и обороны ЕС

Дмитрий Кулеба напомнил своим коллегам о призыве Владимира Зеленского к немедленным действиям для поддержки нашего государства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-встречи обратился к министрам иностранных дел и обороны государств-членов Евросоюза и подчеркнул, что "время дискуссий прошло – нужны действия".

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины.

Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-встрече вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Глава МИД Украины проинформировал европейских коллег о критических потребностях нашего государства для противодействия российской агрессии и изменения ситуации на поле боя в пользу Украины.

"Мы способны предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Нужны уже сегодня конкретные и смелые решения по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T, ракет к ним, артиллерии и боеприпасов, другого оружия и оборудования. Сейчас, когда вы собрались за одним столом, пора действовать, а не дискутировать", — подчеркнул Кулеба.

Министры иностранных дел и обороны Украины также выразили благодарность европейским коллегам за всю оказанную Украине военную и другую поддержку с начала российского полномасштабного вторжения.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина способна остановить российскую агрессию на своей земле и предотвратить ее расползание на другие страны, что неоднократно отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сила останавливает Россию. Осторожность только провоцирует ее. Не наоборот. Единственный способ не дать Путину разжечь большую войну в Европе – это нанести болезненные потери российским оккупационным войскам на территории Украины. Лишь нанеся Путину поражение на нашей территории, можно заставить его отказаться от агрессивных планов касательно Молдовы, Польши, стран Балтии, Финляндии и других европейских стран", — отметил глава МИД Украины.

Дипломаты также обсудили защиту энергетической системы Украины от российского террора и укрепление устойчивости Украины, защиту городов и громад, усиление ВСУ.

Напомним, Кулеба рассказал важную тайну о предоставлении Украине систем Patriot.

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