"Время для диалога еще не наступило": Макрон заявил, что Россия должна проиграть войну

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры между Украиной и РФ пока невозможны из-за решения Путина продолжать эскалацию.

Мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку российский диктатор Владимир Путин решил продолжать эскалацию войны.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время Мюнхенской конференции 17 февраля.

"Сейчас время диалога не наступило, потому что Россия выбирает войну, выбирает эскалацию войны. Россия решила атаковать гражданские объекты инфраструктуры и совершать военные преступления. Соответственно, Россия не может и не выиграет эту войну. Ее нападение должно завершиться поражением", — подчеркнул Макрон.

По его словам, сейчас цивилизованный мир должен приложить усилия для того, чтобы использование силы не стало чем-то нормальным, иначе стабильность в мире будет поставлена под сомнение.

Напомним, В пятницу, 17 февраля, в Мюнхене состоялась ежегодная конференция безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии онлайн. ТСН.ua собрали главные тезисы выступления главы государства.

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