"Время для Украины избрать нового президента": Трамп шокировал новым заявлением о Зеленском

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп высказал очередные критические замечания по поводу действий украинского руководства и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия раньше.

Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами.

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В частности, Трамп утверждает, что украинский лидер сознательно избегает завершения войны.

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«Зеленский мог бы завершить эту войну многократно. Но он решает этого не делать», — сказал он.

Также президент США заявил, что удары по российским энергообъектам вредят мировой экономике и американским фермерам.

Зеленский хочет создать проблемы для всего мира. Он хочет создать проблемы для наших фермеров, атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы», — заявил Трамп.

Дональд Трамп еще заявил о необходимости выборов и смены главы государства в Украине.

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«Я думаю, что пора для Украины избрать нового президента», — подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что уже совсем скоро, 3 ноября, состоятся выборы в Конгресс США. Голосование может изменить баланс сил и лишить республиканцев большинства как минимум в одной из палат. Эти выборы важны для Украины, а проходят они на фоне снижения рейтингов поддержки президента Дональда Трампа.

Несмотря на это, по мнению бывшего руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, не стоит обращать внимание на подобные заявления политиков.

«Меньше рефлексируйте из-за слов политиков, особенно тех, у кого выборы на носу. Политики врут и делают шоу», — отметил Коваленко.

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Мирные переговоры по Украине — последние новости

Напомним, переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.

Также ранее президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны. По указанию Трампа американский Минфин временно разрешил покупать это горючее до 7 апреля 2027 года.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил американским конгрессменам, что ослаблять давление на Россию без четких условий нельзя. По его словам, это проявление слабости и лишь подталкивает Кремль к новому террору.

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