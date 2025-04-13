Время "энергетического перемирия" Россия использовала, чтобы обмануть Трампа – Коваленко

Война в Украине / © ТСН.ua

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Время так называемого “энергетического перемирия” Российская Федерация использовала для того, чтобы выиграть время и продолжить войну, пытаясь обмануть США и президента Трампа.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, во время «энергетического прекращения огня», которое Россия неоднократно нарушала, государство-агрессор увеличило интенсивность и количество ударов по гражданским, нарастило атаки и обстрелы на фронте.

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"Украина предлагала безусловное прекращение огня, но Россия наоборот наращивает атаки и совершает штурмовые действия на большем количестве участков фронта", - заявил Коваленко.

Руководитель ЦПД СНБО считает, что пришла пора для жестких действий против России для принуждения к миру.

«По-другому это не работает, они ведут себя как и в ситуации с Минском. Вот только у Европы тогда не было такой силы, какая есть у США сейчас», — подчеркнул он.

Напомним, после того, как Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив ракеты, запущенные с акватории Черного моря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор нарушило договоренности о прекращении огня на море.