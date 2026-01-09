Время говорить с РФ: Мелони сделала заявление о диалоге с Кремлем и войне

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за восстановление прямой коммуникации Европы с Кремлем. Политик объяснила, что отсутствие диалога с Россией ограничивает влияние ЕС на процесс прекращения войны в Украине.

Об этом Мелони сказала на пресс-конференции 9 января, сообщают La Stampa и ANSA.

Итальянский премьер согласилась с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заявил, что Европе следует возобновить определенный прямой диалог с Россией.

Реклама

«В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что настало время для Европы говорить с Россией (о прекращении войны — ред.), иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично — иначе сыграем на руку Путину», — сказала Мелони.

Кроме того, она назвала преждевременными разговоры о возможном возвращении России в G8, откуда ее выгнали после аннексии Крыма в 2014 году.

Что известно об идее Макрона относительно переговоров с Путиным?

Напомним, в декабре 2025 года Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, если мирные инициативы США по завершению войны в Украине потерпят неудачу. Он выразил обеспокоенность отстранением европейских лидеров от обсуждения будущего договора между Киевом и Москвой, подчеркнув, что диалог Вашингтона с Кремлем происходит без надлежащего участия ЕС.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин готов «вести диалог» с Макроном.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на инициативу французского лидера по диалогу с РФ отметил принципиальную важность участия США как медиатора в мирном процессе. Глава государства призвал союзников бороться за сохранение единого формата с участием Америки и европейских партнеров.