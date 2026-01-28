"Время идет": Трамп пригрозил Ирану новым ударом — подробности

Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил о опрокидывании крупного американского флота в направлении Ирана и пригрозил более жесткой атакой в случае отказа Тегерана от переговоров по ядерной программе.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что в регион следует «огромная армада», возглавляемая авианосцем USS Abraham Lincoln.

Реклама

По его словам, речь идет о флоте, который по масштабам превышает группировку, ранее направленную в Венесуэлу.

«Она двигается быстро, с большой мощностью, энтузиазмом и целеустремленностью. Этот флот готов, желает и способен выполнить свою миссию со скоростью и насилием, если это будет необходимо», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, якобы, все еще покидают пространство для дипломатии и призвал Иран немедленно сесть за стол переговоров.

«Мы надеемся, что Иран согласится на справедливое и равноправное соглашение без ядерного оружия. Время идет, и это очень важно», — написал политик.

Реклама

В то же время Трамп снова прибег к жесткой риторике, напомнив о предыдущих военных действиях против Ирана, которые он назвал «операцией „Полночный молот“».

«Я уже говорил Ирану: заключите соглашение. Они этого не сделали и произошло масштабное уничтожение. Следующая атака будет гораздо хуже. Не допускайте, чтобы это повторилось», — заявил он.

В конце обращения Дональд Трамп подчеркнул, что ответственность за дальнейшее развитие событий лежит на иранской стороне.

Ранее США уже наносили удар по ядерному потенциалу Ирана.

Реклама

«В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана в ходе операции „Полночный молот“. Люди ждали этого 22 года. Они были через месяц от получения ядерного оружия. Мы должны это сделать», — заявил президент США.