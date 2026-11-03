Трамп и Путин пытаются заставить Зеленского к невыгодному соглашению

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Президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин спешат заключить невыгодное для Киева соглашение до января. Ведь их рейтинги быстро падают. Кроме того, Россия может не пережить еще два года изнурительной войны.

Об этом пишет The Hill .

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С ноября республиканцы могут потерпеть тяжелое поражение на промежуточных выборах. Результаты могут вернуть Палату представителей демократам и сломать влияние Белого дома на политику относительно Украины. Возможность завершить урегулирование войны, направленная на поддержку Москвы, быстро закрывается.

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Этот политический расчет объясняет внезапную кампанию Вашингтона и Москвы для давления на Киев пойти на уступки. Зная, что их политическое влияние вот-вот закончится, Трамп и Путин спешат заключить с Украиной плохое соглашение, прежде чем в январе прибудет вновь избранный проукраинский Конгресс, который остановит их.

Следует обратить внимание на откровенную дерзость условий, которые Вашингтон навязывает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Столкнувшись с рекордно высокими ценами на американское дизельное топливо накануне дня выборов, в частности из-за войны в Иране, Трамп решил обвинить Украину.

9 октября Трамп заключил соглашение с Путиным о поставках санкционного российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, требуя от Киева прекратить свои высокоэффективные удары беспилотников дальнего радиуса действия по российским НПЗ, производящим и распространяющим дизельное топливо.

Это соглашение раскрывает реальность, которую Кремль отчаянно пытался скрыть: Путин сильно страдает, а кампания Киева с использованием беспилотников работает. В последние месяцы Путин признал, что украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру создали проблемы для страны. Кампания Киева уничтожила столько российских нефтеперерабатывающих мощностей, что Москва отчаянно пытается защитить то, что осталось.

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Путин не в состоянии остановить беспилотники с помощью собственных средств ПВО, доказавших свою способность достигать даже Москвы. Итак, он привлек Трампа, чтобы тот выступил щитом для энергетического сектора России, единолично снабдив Кремлю новый источник доходов посреди войны.

Пока Зеленский сопротивлялся, администрация перешла к давлению на поле боя. Посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили украинских чиновников, что обмен критически важной разведывательной информацией между Соединенными Штатами может быть приостановлен, если Украина будет продолжать атаковать российские НПЗ. Перейдя от угроз к действиям, администрация Трампа, возможно, отказалась от ранних предупреждений о приближении российских баллистических ракет. Эти удары унесли жизни шести украинцев и обесточили 600 тысяч человек.

В то же время Белый дом требовал от Министерства обороны Пита Гегсета ввести ограничения скорости на военных терминалах Starshield, используемых ВСУ, прерывая каналы передачи данных каждый раз, когда терминал движется со скоростью более 100 миль в час — изменение, смена, которое затормозит украинский высокоскоростной перехватчик и нанесет удары по беспилотникам среди активных боевых действий.

Финансовое давление столь же очевидно. Уиткофф и Кушнер давят на европейские столицы, чтобы они перевели миллиарды замороженных активов российских центральных банков в вашингтонский механизм для возрождения мирных переговоров.

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К счастью, европейские лидеры сразу отвергли это предложение. Возврат этих денег Кремлю спас бы перегретую военную экономику России, одновременно лишив Европу финансовых резервов, необходимых для финансирования обороны Украины независимо от Вашингтона.

Даже захват демократами Палаты представителей, не говоря уже о полном захвате Сената, перевернет эту кампанию принуждения. Уже сейчас двухпартийная группа сенаторов, включая республиканцев, таких как сенаторы Митч Макконнелл (республиканец от Кентукки) и Джон Корнин (республиканец от Техаса), требует от Трампа расторгнуть соглашение по российскому дизельному топливу.

Если демократы возьмут контроль в январе, у них будут бюджетные рычаги и следственные полномочия, чтобы закрепить обмен разведывательной информацией законом, заставить Пентагон восстановить полный доступ к Starshield, принять многолетнюю военную помощь и заморозить российские суверенные активы.

Для Путина, которые борется с двузначными процентными ставками и острой нехваткой рабочей силы в РФ, еще два года изнурительной войны против полностью финансируемой Украины – это перспектива, которую он может не пережить. Ему отчаянно нужно прекратить атаки на НПЗ, восстановить доходы от нефти и ослабить украинскую армию, прежде чем американские избиратели лишат Трампа способности их реализовать.

Эта кампания давления терпит неудачу, потому что украинцы не собираются жертвовать своим выживанием, чтобы спасти Трампа и Путина из их соответствующих политических календарей. К сожалению, это обойдется еще дороже. Поскольку российские ракеты наносят удары по городам, о которых не было предупреждения, а электросети выходят из строя в осенние холода.

В материале отмечается, что Киеву и его европейским союзникам следует сохранять самообладание до конца года. Отчаяние этого давления доказывает, что время больше не на стороне Москвы. Задача Украины — обеспечить полет дронов в направлении российских НПЗ, убедиться, что Европа держит замороженные российские активы взаперти и дождаться января.

Мирные переговоры - последние новости:

Владимир Зеленский озвучил предложение Владимиру Путину встретиться в Турции. По его словам, Анкара может быть практическим и реалистичным посредником и не будет занимать чью-либо сторону в ходе переговоров.

Также Зеленский заявил, что главной темой возможной встречи его самого, Путина и Трампа должно стать достижение полного и безусловного прекращения огня. Он добавил, что переговоры на уровне технических групп будут иметь в повестке дня такие темы, как прекращение огня в энергетике, морское прекращение огня и обмен пленными.

Следует отметить, что переговоры между Украиной и Россией на рабочем уровне состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. Известно, что стороны сосредоточятся на послевоенных договоренностях безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор не отказывается от разговора с Владимиром Зеленским. По его словам, Путин ответит , если украинский лидер ему позвонит по телефону.

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