"Время истекает": Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану бескомпромиссный и жесткий ультиматум. Белый дом требует от Тегерана немедленных действий, угрожая катастрофическими последствиями.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Для Ирана время истекает, и им лучше начать действовать быстро, иначе от них ничего не останется. Время имеет важное значение», — говорится в коротком заявлении Трампа.

Эти слова главы Белого дома появились после сообщений иранских медиа о том, что США якобы не предложили никаких уступок в своем последнем ответе на инициативу, которую Тегеран передал Вашингтону через Пакистан для прекращения войны.

Официальных заявлений от иранских властей по этому поводу пока не поступало. В то же время государственное агентство Mehr сообщило, что США стремятся «получить уступки, которых не удалось добиться во время войны», отметив, что это может усложнить достижение договоренностей путем переговоров.

Война в Иране — последние новости

США готовятся возобновить удары по Ирану. После возвращения из Китая Трамп должен принять решение о возобновлении операции «Эпическая ярость» (возможно, под новым названием), что может произойти уже на следующей неделе. Министр обороны Пит Хегсет подтвердил наличие плана эскалации, хотя рассматривается и сценарий вывода более 50 тыс. военных. США и Израиль активно готовятся к ударам по военной и гражданской инфраструктуре Ирана. Также обсуждаются операция спецназа с высоким риском потерь для извлечения ядерных материалов в Исфахане и возможность захвата нефтеэкспортного острова Харг.

В свою очередь Иран планирует использовать Ормузский пролив как цифровой рычаг давления, требуя плату с техгигантов (Google, Microsoft, Meta, Amazon) за транзит Интернет-трафика по подводным кабелям, соединяющим Европу, Азию и Персидский залив. Заявление о взимании лицензионных сборов озвучил представитель иранской армии Ибрагим Зольфагари, а связанные с КСИР медиа намекают на возможные сбои трафика в случае отказа. Потенциальные перебои больше всего угрожают финансовому и государственному секторам стран Персидского залива, а также могут задеть Индию и Европу.

