"Время на стороне россиян": Залужный сделал неутешительные выводы о войне

Валерий Залужный / © Associated Press

Россия не готовится к завершению войны, наоборот, она готовится к длительному противостоянию.

Об этом сообщил бывший Главнокомандующий Валерий Залужный.

«Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян. Без значительного внешнего давления или внутренних потрясений, руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными», — отметил он.

По его мнению, «нам нужен стратегический сдвиг — не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии».

Ранее Залужный заявлял, что Украина стремится к миру из-за победы, а не иллюзии. Дипломат подчеркнул, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы».