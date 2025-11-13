- Дата публикации
Категория
Политика
1339
1 мин
"Время на стороне россиян": Залужный сделал неутешительные выводы о войне
Россия будет продолжать войну против Украины, если международное давление не усилится.
Россия не готовится к завершению войны, наоборот, она готовится к длительному противостоянию.
Об этом сообщил бывший Главнокомандующий Валерий Залужный.
«Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян. Без значительного внешнего давления или внутренних потрясений, руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными», — отметил он.
По его мнению, «нам нужен стратегический сдвиг — не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии».
Ранее Залужный заявлял, что Украина стремится к миру из-за победы, а не иллюзии. Дипломат подчеркнул, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы».