"Время начинать пить": Кая Каллас иронически оценила ситуацию в мире

Глава дипломатии ЕС / © Associated Press

Когда лидеры политических групп в Европарламенте начали поздравлять друг друга с Новым годом, разговор быстро приобрел пессимистический тон. Депутаты отметили, что, учитывая мировые события, год вряд ли будет «счастливым». Реакция главной дипломатки ЕС была мгновенной и иронической.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, присутствовавшие на той встрече.

«Я не пью, но…»

Кая Каллас приватно сказала законодателям, что в мире сложилась такая ситуация, что сейчас, вероятно, «хороший момент», чтобы начать пьянствовать.

«Она сказала лидерам групп, что хотя она сама не является поклонницей алкоголя, сейчас, возможно, самое время начинать, учитывая события на земном шаре», — цитирует издание своих инсайдеров.

Что заставляет Европу «пить»

Шутка раздалась на фоне беспрецедентного напряжения на международной арене:

Гренландия: именно в это время представители Дании и Гренландии встречались с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио из-за угроз Дональда Трампа аннексировать арктический остров.

Иран: массовые протесты против исламистского режима и кровавое подавление митингов (Каллас уже готовит новые санкции).

Венесуэла: американская операция и арест Мадуро

Войны: продолжаются боевые действия в Украине и Газе.

Геополитика стала самой острой проблемой ЕС, и даже самые высокие чиновники не скрывают своей обеспокоенности, пусть и с помощью черного юмора. Официальный представитель Каллас на запрос журналистов о комментарии пока не ответил.

Напомним, журналист Виталий Портников прогнозирует, что 2026 год принесет глобальную политическую и экономическую нестабильность , включая Украину, Европу и США. Прогноз на 2026 год предусматривает системные удары по энергетике, отсутствие прогресса в переговорах и риск эскалации между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.