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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Время пришло": Мерц публично передал четкое послание России

Глава немецкого правительства сделал чрезвычайно категоричное и резонансное заявление о дальнейшем сценарии развития боевых действий в Украине и условиях для переговоров с Кремлем.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично обратился к российскому руководству с требованием немедленно приостановить боевые действия в Украине. Политик отметил непреклонную европейскую поддержку Киева и предупредил о дальнейшем усилении масштабного экономического давления на Москву, если агрессия будет продолжаться.

Это заявление прозвучало в червер, 25 июня, во время Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.

Непреклонная поддержка и давление

В своем выступлении политик подчеркнул, что Европа остается единственной в своем стремлении помогать Украине. Он отметил новое чувство трансатлантического единства после саммита G7 и отдельно поблагодарил польское правительство за сотрудничество. В то же время канцлер Германии анонсировал увеличение давления на и так истощенную экономику Российской Федерации.

«Поддержка по Европе Киева непоколебима, и мы решительно настроены усилить давление на уже напряженную экономику России», — заявил немецкий лидер.

Четкое послание для Кремля

Главным акцентом речи стало прямое обращение к агрессору с требованием немедленно остановить кровопролитие. По словам чиновника, сейчас настал критический момент, когда необходимо принять решение об остановке активных боевых действий на фронте.

«Мы передаем четкое послание России — пришло время начать переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства», — подчеркнул Фридрих Мерц.

Напомним, в Кремле назвали главное «препятствие» для мира с Украиной . Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила европейские страны в попытках вмешаться в переговорный процесс.

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Дата публикации
Количество просмотров
561
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