"Время новой дороги": Данилов эмоционально отреагировал на закон об олигархах

"Время новой дороги": Данилов эмоционально отреагировал на закон об олигархах

Секретарь СНБО назвал нынешнее голосование за антиолигархический закон в Верховной Раде самым важным днем в новейшей истории Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что своим голосованием в Верховной Раде за так называемый закон об олигархах народные депутаты избрали для Украины будущее без кланово-олигархической системы.

Об этом чиновник написал на своей Facebook-странице.

По его словам, сегодня Украина прошла точку выбора между будущим и прошлым.

"За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а експрезиденты принимали ошибочные, иногда губительны, решения. Сегодня пришло другое время. И время новой дороги ", — громко высказался Алексей Данилов в своем посте.

Принятие этого закона, по его мнению, свидетельствует, что "точка выбора пройдена", а Украина раз и навсегда должна избавиться кланово-олигархической системы.

"Этот вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или останется ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа", — заявил он.

Напомним, ранее Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова рассказала, как государство планирует бороться с олигархами.

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