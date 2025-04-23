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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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"Время пришло": Келлог сделал оптимистическое заявление после встречи в Лондоне

По словам Келлога, «пришло время двигаться вперед».

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кот Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал состоявшиеся в среду, 23 апреля, переговоры с украинской делегацией в Лондоне положительными.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пора двигаться вперед по приказу президента Трампа в отношении войны между Украиной и Россией: остановить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место», — заявил Келлог.

Напомним, руководитель офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина донесла до США свои принципиальные позиции во время встречи с Китом Келлогом.

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