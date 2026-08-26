Время Путина истекает: Келлог раскрыл, что на самом деле происходит с "духом Анкориджа"

Келлог / © Getty Images

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Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что ситуация для российского президента Владимира Путина постепенно ухудшается. По его словам, так называемый дух Анкориджа не работает в пользу Кремля, а российские ресурсы для продолжения войны сокращаются.

Об этом Келлог рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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«Я считаю, что его время исчерпывается. С каждым днем у него остается меньше ресурсов», — сказал Келлог.

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Он отметил, что еще несколько лет назад ситуация могла быть другой, однако война продолжается уже на пятый год. Келлог отметил, что не понимает, как Путину удается продолжать войну при таких условиях.

Отдельно американское чиновник обратил внимание на безопасность российского лидера.

«Судя по отчетам, он беспокоится за собственную безопасность – и не зря», – заявил Келлог.

По его мнению, одна из главных проблем Путина состоит в том, что он не может продемонстрировать реальную победу на поле боя. Несмотря на это, российский президент продолжает убеждать, что его армия якобы добивается успехов.

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"Он думает, что побеждает, говорит о победе, но украинцы доказали ему обратное", - отметил Келлог.

Он также предположил, что Путин мог бы изменить свою позицию, если России удалось полностью захватить Донецкую, Запорожскую или Херсонскую области. В то же время, Келлог не считает такой сценарий реалистичным.

По его словам, российским войскам не хватает необходимой боевой мощи для достижения этих целей.

Ранее Келлог сравнил тактику русских войск в Украине с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. По его словам, удары РФ по гражданским направлены на то, чтобы посеять страх и отчаяние и сломать волю украинцев. В то же время Келлог считает, что такая тактика свидетельствует скорее о слабости Кремля, чем о его силе.

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