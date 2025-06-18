- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
"Время спасать БЭБ": кандидат на должность руководителя презентовал план спасения экономической безопасности Украины
БЭБ должен стать щитом, а не мечом, заявил кандидат на должность руководителя института и представил свой план перезапуска органа, который переживает глубокий кризис.
Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Виктор Дубовик решил выйти из тени — и вместо молчания ведущей конкурс Комиссии презентовал публично свой план действий на первые 100 дней.
«У БЭБ нет доверия. Но есть шанс. И этот шанс — это системная трансформация, которую мы начнем с аудита, очистки кадров, запуска аналитики и открытой публичной политики», — заявил кандидат в своем Фейсбуке .
По его словам, БЭБ был создан как аналитический правоохранительный орган, но превратился в инертную структуру с плохой репутацией, дублированием функций и неопределенной сферой ответственности. Новое видение — это переход к аналитической логике: предугадать — предотвратить — защитить.