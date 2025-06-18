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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

"Время спасать БЭБ": кандидат на должность руководителя презентовал план спасения экономической безопасности Украины

БЭБ должен стать щитом, а не мечом, заявил кандидат на должность руководителя института и представил свой план перезапуска органа, который переживает глубокий кризис.

"Время спасать БЭБ": кандидат на должность руководителя презентовал план спасения экономической безопасности Украины

Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Виктор Дубовик решил выйти из тени — и вместо молчания ведущей конкурс Комиссии презентовал публично свой план действий на первые 100 дней.

«У БЭБ нет доверия. Но есть шанс. И этот шанс — это системная трансформация, которую мы начнем с аудита, очистки кадров, запуска аналитики и открытой публичной политики», — заявил кандидат в своем Фейсбуке .

По его словам, БЭБ был создан как аналитический правоохранительный орган, но превратился в инертную структуру с плохой репутацией, дублированием функций и неопределенной сферой ответственности. Новое видение — это переход к аналитической логике: предугадать — предотвратить — защитить.

Дата публикации
Количество просмотров
120
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