"Время спасать БЭБ": кандидат на должность руководителя презентовал план спасения экономической безопасности Украины

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Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Виктор Дубовик решил выйти из тени — и вместо молчания ведущей конкурс Комиссии презентовал публично свой план действий на первые 100 дней.

«У БЭБ нет доверия. Но есть шанс. И этот шанс — это системная трансформация, которую мы начнем с аудита, очистки кадров, запуска аналитики и открытой публичной политики», — заявил кандидат в своем Фейсбуке .

По его словам, БЭБ был создан как аналитический правоохранительный орган, но превратился в инертную структуру с плохой репутацией, дублированием функций и неопределенной сферой ответственности. Новое видение — это переход к аналитической логике: предугадать — предотвратить — защитить.

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