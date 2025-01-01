"Время свалить с нашей земли": Зеленский заявил о "свободе внутри, которую невозможно оккупировать"

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы не отдают свое и не забывают своих.

Об этом он заявил в новогоднем обращении к нации.

"Тех, кто в плену. И мы будем бороться за каждого человека, который, к сожалению, до сих пор там. И будем бороться за всех, кого Россия загнала в оккупацию, и не смогла оккупировать их украинские сердца. И сколько бы зло под дулом автоматов не раздавало паспортов, наши люди говорят: «Вы здесь не родные, вы – временные». И весь тот завезенный сорняк не приживется на нашей земле, не победит коренных", — заметил глава государства.

"И я всегда вспоминаю историю о нашем одном украинском дедушке, у которого оккупанты спросили: «Который час?» И услышали ответ: «Время свалить с нашей земли». Вот что такое воля внутри, которую просто невозможно оккупировать. Новый год по нашему времени и сейчас вы слышите эти слова. Мариуполе – везде, где ждут Украину. И куда однажды Украина вернется, чтобы быть вместе.

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