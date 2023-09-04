"Время ввести новые стандарты": Вениславский объяснил замену министра обороны

В ближайшие дни в Украине появится новый министр обороны – Рустем Умеров.

Почему произошли такие кадровые изменения – объяснил Федор Вениславский, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

"Пана Умерова я поддерживаю. Это взвешенный профессиональный человек. В должности руководителя Фонда государственного имущества он продемонстрировал свою профессиональность, профессиональные качества. К моменту официального обращения президента в Верховную Раду о представлении об увольнении одного министра и назначении другого, говорить было преждевременно. Пока мы можем анализировать эти обстоятельства. Действительно, с начала войны к Министерству обороны Украины периодически возникали вопросы, связанные с закупкой вооружения, военной техники. Наш комитет в закрытом режиме этот вопрос держал на контроле практически с марта-апреля прошлого года, когда началась война. Имели место публичные скандалы, связанные с закупками сопутствующих средств обеспечения Вооруженных сил. Наверное, это накопило критическую массу, которая требует новых подходов. Подходы должны, прежде всего, касаться здравого смысла, чтобы мы не продуцировали какие-то вещи, которые затем требуют очень глубокого анализа, объяснения и решение", — сказал он.

"Например, разные подходы к формированию цены обобранных закупок на комитете мы пытаемся рассматривать. Должна ли быть прибыль у тех, кто поставляет какие-то виды вооружения, материально-технические средства для Вооруженных сил? Оно порождает дискуссии в обществе, которые вызывают сомнения в активности функционирования Министерства обороны и остальных составляющих сектора безопасности и обороны", — добавил он.

По мнению Вениславского, сейчас пора ввести новые стандарты, чтобы максимально быстро и прозрачно принимались решения.

"Я думаю, господин Умеров это абсолютно способен сделать", – отметил он.

Что известно об отставке Резникова

Президент Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку министра обороны Алексея Резникова и рекомендовать на его место Рустема Умерова, бывшего народного депутата и действующего председателя Фонда государственного имущества Украины.

"Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны", — сказал президент во время своего вечернего обращения.

По словам главы государства, в настоящее время Министерство обороны нуждается в новых подходах и форматах взаимодействия как с военными, так и с гражданами Украины в целом.

Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Резников подал в отставку.

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