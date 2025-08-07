"Время завершать войну": Зеленский намекнул на важные встречи

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Европа должна быть участницей встреч и переговоров по миру в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в соцсетях по результатам разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По его словам, Украина и Германия все равно видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия.

Реклама

«Война как раз в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах по вступлению в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов», — подчеркнул глава государства.

Зеленский и Мерц скоординировали позиции Украины и Германии. По словам президента, «договорились еще переговорить с Фридрихом. Советы безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов — Украина и вся Европа, Соединенные Штаты».

Также, как напомнил глава государства, вчера, 6 августа, обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.

«Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну. Благодарю всех, кто помогает», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным после «очень хороших разговоров», состоявшихся между сторонами.