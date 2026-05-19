ВРФ открыто пригрозили стране НАТО «ответным ударом»: чего испугались в Москве

Путин. / © Associated Press

Российская Федерация вызывающе обвинила Украину в якобы подготовке ударов беспилотниками по территории страны агрессорки. Более того, утверждают в Москве, «Киев убедил Ригу» и вроде бы дроны будут запускать из Латвии.

Такое обвинительное заявление сделала Служба внешней разведки РФ.

Российская разведка утверждает, что Киев готовится к ударам на «российские тыловые регионы», а Латвию использует, «чтобы сократить время подлета дронов к целям» и «повысить эффективность атак». Очевидно, в Кремле пытаются как-то объяснить народу мощные и прицельные удары ВСУ по РФ и большие пробелы в ПВО вокруг столицы.

Риторика Кремля об ушибах по стране Балтии усиливается. В России в традиционные для них манере разразились угрозами в адрес Латвии, которая может стать «ответной жертвой Москвы».

В России цинично заявили, что членство этой страны в НАТО «не защитит от справедливого возмездия». Кроме того, литовские власти еще и обвинили в «пещерной русофобии».

Российская разведка утверждает, что Украина уже даже перебросила в Латвию военных БпЛА-систем и разместила их на собственных государственных базах.

Также Москва возмущенно набросилась с обвинениями на страны Балтии, ранее «предоставлявшие воздушные коридоры» для пролетов беспилотников из Украины, а теперь, утверждают россияне, «дроны планируется запускать с территории этих государств».

Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия перевооружается и готовится к нападению на страны НАТО. По его словам, критическим станет 2029 год. Впрочем, существует вероятность, что это произойдет гораздо раньше.

Ранее прихвостень "фюрера", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цели для российской армии в Европе. В его списке более десяти государств, среди которых Германия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Дания, Нидерланды, Польша, Чехия, а также Великобритания, Турция и совсем неевропейский Израиль.

