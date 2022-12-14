Вроде бы сказали "да": Арестович снова заявил о планах Путина бежать в Китай

По его словам, Китай – единственная страна, "способная не выдать Путина".

Советник Офиса президента Алексей Арестович вновь высказал тезис о том, что российский диктатор Путин ведет переговоры с Китаем по поводу бегства после проигрыша в войне.

Об этом советник ОП сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его мнению, в войне может погибнуть хоть и три миллиона россиян, но жители РФ не осудят действия Путина.

"Они осудят его только за одно — за проигранную войну. Российский народ не прощает царям проигранных войн. По имеющимся у меня данным (не знаю, насколько они релевантны), он давно ведет переговоры с Китаем относительно тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном. И китайцы сказали вроде бы "да", — сказал Арестович.

По его словам, Китай – единственная страна, "способная не выдать Путина", однако сама организация эвакуации – сложная.

"Запад, возможно, устроил этот вариант. Но логистику этого процесса очень сложно представить. Он в один прекрасный момент садится в самолет – и улетает? Лидер ядерного государства. А где чемодан? В России плановая передача власти хоть раз была на нашей памяти? Это же надо назвать преемника какого-то", — подытожил советник ОП.

Бегство Путина: мечта или реальная перспектива

Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее уже утверждал, что Путин якобы трижды просил у Китая политического убежища. Однако тогда китайцы якобы выдвинули диктатору целый ряд жестких условий.

По информации белорусского оппозиционера Павла Латушко, побег в Китай рассматривает и другой диктатор – Александр Лукашенко.

Ранее российские телеграммы каналы писали, что Путин рассматривает Центральноафриканскую Республику как один из двух вариантов эвакуации в экстренной ситуации для себя и близких.

А бывший спичрайтер Путина, российский политолог Аббас Галлямов вообще шокировал новостью, что Кремль вполне серьезно разрабатывает проект под неофициальным названием "Ноев ковчег". Якобы Путин и его соратники разрабатывают план побега в Латинскую Америку. Основной вариант – Венесуэла, однако рассматриваются варианты побега в Парагвай, Эквадор и Аргентину.