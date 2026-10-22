Вроцлав поставил Львову ультиматум из-за года УПА: чем угрожают

Флаг Польши / © Associated Press

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Депутаты городского совета польского Вроцлава единогласно выразили протест против решения Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщает Radio Wroclaw.

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Вроцлав выступил против года УПА: какие требования ко Львову

В четверг городской совет Вроцлава осудил решение о чествовании УПА. Депутаты от партии «Право и справедливость» предложили обратиться к мэру Львова Андрею Садовому и Львовскому горсовету с просьбой официально отмежеваться от этой инициативы.

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Представитель партии Лукаш Каштелович отметил, что они имеют право требовать от Львовского облсовета отмены постановления об объявлении 2027 года годом УПА и Романа Шухевича, а от руководства Львова — четкой и однозначной позиции по этому поводу.

Призыв к львовским властям поддержали и представители политической силы «Новая левица». Они подчеркнули, что решение Львовского облсовета наносит ущерб польско-украинским отношениям и создает сложную ситуацию для граждан Украины за границей.

«У меня глубокое убеждение, что никто так сильно не вредит украинцам и украинкам, которые находятся, скажем, во Вроцлаве, как их власти в Украине. Мы считаем это недопустимым, и поэтому — благодаря авторам за умеренную формулировку —мы поддержим этот призыв», — заявил представитель «Новой левицы» Бартоломей Чяжинский.

В то же время во Вроцлавском городском совете подняли вопрос о дальнейшей судьбе двусторонних связей в случае отсутствия реакции с украинской стороны. Еще один депутат от «Новой левицы» Доминик Клосовский предложил рассмотреть возможность расторжения партнерских отношений со Львовом.

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«Я призываю власти нашего города-партнера не забывать. Считаю, что такие выступления мы должны осуждать. Если со стороны нашего города-партнера не будет рефлексии, то в будущем нам следует рассмотреть возможность расторжения партнерства со Львовом. Ведь жертвы призывают не к мести, а к памяти», — заявил депутат.

Скандал из-за года УПА во Львове — последние новости

Напомним, Львовский областной совет принял решение объявить 2027 год Годом Украинской повстанческой армии и ее главного командира Романа Шухевича. Инициативу посвятили 85-й годовщине создания УПА и 120-летию со дня рождения Шухевича.

После решения Львовского облсовета в Польше снова заявили об угрозе отношениям и потребовали отказаться от инициативы.

Впоследствии на это решение отреагировали Посольство Польши, вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш, премьер-министр Дональд Туск и Офис президента Польши Кароля Навроцкого. Как стало известно, решение депутатов может иметь последствия не только для двусторонних отношений, но и военного сотрудничества между странами.

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