Вручил удостоверение и пожелал успехов: Зеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА

Среди приоритетов президент назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 281/2021 о назначении главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы облгосадминистрации.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба президента.

Во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил новой главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

Также читайте Правительство сразу после увольнения Коболева назначило нового главу "Нафтогаза"

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", — отметил Зеленский.

Напомним, что Кабинет министров на заседании 7 июля согласовал увольнение Андрея Бойчука с должности председателя Ивано-Франковской ОГА и согласовал на эту должность Светлану Онищук.

Что известно о новой главе Ивано-Франковской ОГА — в нашем материале.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку