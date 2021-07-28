Вряд ли можно назвать партнерами: в Кремле рассказали, кем для них являются США

Вряд ли можно назвать партнерами: в Кремле рассказали, кем для них являются США

Песков говорит, что встреча Путина и Байдена не означает начало партнерства и союзничества.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают США своими партнерами. По его словам, Штаты для России скорее являются оппонентом.

Такое заявление сделал Песков в среду, 28 июля, сообщает ТАСС.

"Вряд ли (США) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к сожалению", — заявил Песков.

Спикер Путина призвал не преувеличивать значение встречи российского и американского лидеров. По мнению представителя Кремля, нельзя сказать, что после последнего саммита Путина и Байдена страны "вступили в эру партнерства и союзничества". Песков пояснил, что "были констатированы те пункты, по которым у сторон есть серьезные разногласия".

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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