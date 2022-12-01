Все 30 членов НАТО согласны с необходимостью вступления Украины в Альянс – Стефанишина

Вице-премьер заявила о прогрессе в вопросе приближения к НАТО.

Все 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления Украины в Альянс, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом чиновница сообщила во время выступления на Киевском форуме безопасности, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе … Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты", – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что это решение не является повторением заключения Бухарестского саммита Альянса в 2008 году.

"Это новый мощный сигнал, и очень важно, что он показывает: никто не боится давления РФ", – добавила вице-премьер.

По ее данным, в НАТО планируют с помощью политических инструментов давить на Венгрию, блокирующую участие Украины в политических встречах союзников из-за вопросов нацменьшинств.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для рассмотрения вопроса о членстве Украины в Альянсе является победа над Россией.

Во время заседания в Румынии 29 ноября главы МИД стран-членов НАТО подтвердили поддержку со стороны Альянса права Украины выбирать собственный путь и заверили, что "дверь открыта" для нее.

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