Все более агрессивная позиция России: минобороны США и Франции обсудили действия РФ возле границы с Украиной

Все более агрессивная позиция России: минобороны США и Франции обсудили действия РФ возле границы с Украиной

Чиновники также обсудили важность альянса НАТО и заявили о своей приверженности расширению сотрудничества НАТО-ЕС.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль и начальник Главного управления международных отношений и стратегии министерства обороны Франции Алис Гиттон обсудили политику России в отношении Украины.

Об этом заявил Пентагон.

В режиме видеоконференции они разделили озабоченность по поводу региональных вызовов на периферии НАТО, а именно, все более агрессивной позиции России по отношению к Украине.

Чиновники также обсудили важность альянса НАТО и заявили о своей приверженности расширению сотрудничества НАТО-ЕС.

Были затронуты и вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Сахеле.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов опрокинуть спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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