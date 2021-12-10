Все больше украинцев обращается в Европейский суд, — Ирина Суслова

В ЕСПЧ начали обращаться украинки, страдающие домашним насилием.

Если в 2019 году на рассмотрении ЕСПЧ находилось 8850 дел украинцев против Украины, что составляет 14,8% от общего количества обращений, то уже в 2020-м — 10025 исковых заявлений (16,7%).

На этом в Международный день прав человека на своей странице в Facebook акцентирует внимание правозащитница, лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Из 109 дел, которые были рассмотрены в 2019 году, в 66 случаях ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении прав человека. Уже в 2020 году ЕСПЧ признал Украину виновной в 82 из 86 рассмотренных дел. И вот уже второй год подряд мы крепко удерживаем третье место антирейтинга по соблюдению прав и свобод человека после России и Турции. Такие данные приводит ЕСПЧ.

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"Сегодня Украина отмечает Международный день прав человека, который, кстати, является последним, 16-м днем всеукраинской акции против насилия. Но что с тем обычным людям, если итоги многолетних "реформаторских усилий" власти, на которые было потрачено сотни миллиардов гривен, не стоят даже "ломаных денег", — спрашивает Ирина Суслова.

По данным отчета ЕСПЧ, в 2020 году Украина признана виновной по следующим статьям: "Свобода и личная неприкосновенность" — 49 дел, "бесчеловечное обращение" — 29, "нарушение права на эффективное средство юридической защиты" — 18, "чрезмерная продолжительность судебного производства" — 16, "нарушение права на справедливый суд" — 10, "нарушение права на защиту собственности" — 10, "неэффективное расследование" — 8.

Еще одна угрожающая тенденция, на которую обратила внимание лидер Женского движения. В ЕСПЧ начали обращаться украинки, страдающие домашним насилием со стороны бывших мужчин.

"В прошлом году суд вынес первое прецедентное решение по делу "Левчук против Украины". Женщина не смогла защитить себя и троих детей от постоянных побоев бывшего мужчины в украинских судах, чем очень удивила судей ЕСПЧ. Они не могли понять, как в Украине мужчины могут безнаказанно" бить женщин, а суды — формально относиться к таким преступлениям", — пишет Суслова.

Она предупредила: если государство не обратит достаточно внимания на предотвращение и борьбу с домашним насилием, в последующие годы количество аналогичных исков к ЕСПЧ существенно возрастет. По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, в прошлом году зафиксировано более 211 тысячи обращений пострадавших от домашнего насилия украинцев. В суд поступило 1877 производств. А вот обвинительный приговор получил только 921 человек.