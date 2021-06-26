"Все боятся быть с Россией в прямой войне" — немецкий дипломат о членстве Украины в НАТО

"Все боятся быть с Россией в прямой войне" — немецкий дипломат о членстве Украины в НАТО

Фельдгузен заметила, что Альянс всегда были проблемы со странами, где идет война.

Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают ее желание стать членом НАТО. Но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, в том числе и из-за войны на Донбассе, поскольку страны "боятся быть с Россией в прямой войне".

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью ZN, UA.

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По ее словам, НАТО сотрудничает с Украиной буквально каждый день и очень внимательно следит за событиями в стране. Но она заметила, что Альянс — это консенсусная организация и "этот консенсус нужно найти".

"Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. В НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора (предусматривает деятельность НАТО для обеспечения защиты политическими, а при необходимости и военными средствами безопасности и воли государств-членов. — Ред.). И все боятся быть с Россией в прямой войне", — сказала Фельдгузен.

Фельдгузен выразила надежду, что для Украины также когда-то "откроется окно возможностей. И надо сейчас хорошо работать, чтобы подготовить Украину к этому моменту". Посол добавила, что не следует переоценивать влияние Германии в НАТО, потому что там есть другие крупные игроки — США, Франция, Великобритания, Канада.

"Я думаю, что надо говорить с этими странами, которые очень поддерживают Украину, и рассчитывать именно на их влияние в Организации", — отметила Фельдгузен.

Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

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