"Все боятся Трампа, а я – нет": неожиданное заявление Зеленского

Зеленский и Трамп во время их последней встречи в Белом доме / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что имеет конструктивные отношения с Дональдом Трампом и заверил, что не боится американского президента.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

Зеленский заверил, что он не боится Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров.

«Я понимаю, ну все боятся Трампа. Ну все в мире. И это правда, это Соединенные Штаты Америки и они лидеры. Нет (не боюсь Трампа — Ред.). Мне кажется, что он человек, его избрал народ. Мы должны уважать выбор народа в США. Я человек, меня избрал народ, и мне кажется, что это должно быть именно на таком уровне», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Соединенных Штатов. Напротив, США — стратегический партнер Украины.

«Я считаю, что именно стратегический партнер. На многие годы, не знаю, на, дай Бог, на десятки-сотни лет. Это важно, потому что Украина выбрала для себя такой вектор, который, кстати, не новый, а это больше возвращение к западным ценностям, в Европу. И потому, на мой взгляд, только уважение. Бояться должны враги. А мы с Америкой, не враги, мы друзья, потому почему мы должны бояться», — объяснил глава государства.

Также он опроверг сообщение о том, что их последняя встреча в Вашингтоне была нестабильна, добавив, что у него хорошие отношения с президентом США. Президент Украины возразил утверждение о том, что Трамп сбосил карты поля боя во время бурной перепалки в октябре в Белом доме, куда он прибыл, надеясь обеспечить поставки американских крылатых ракет «Томагавк».

«Он ничего не бросил. Я уверяю», — сказал Зеленский. Он охарактеризовал их отношения как «нормальные», «деловые» и «конструктивные».

Напомним, по данным Financial Times, Трамп давил на Зеленского, чтобы тот принял максималистские условия Владимира Путина по прекращению войны, и заявил, что российский диктатор уничтожит Украину, если она не согласится. Зеленский сказал, что встреча развертывалась иначе.