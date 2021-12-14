"Все было выброшено на свалку": Зеленский резко ответил Путину на требование письменных гарантий

"Все было выброшено на свалку": Зеленский резко ответил Путину на требование письменных гарантий

Зеленский прокомментировал требование Путина о превентивном отказе Киева от членства в НАТО.

Владимир Зеленский заявил, что слышать просьбы президента России Владимира Путина о любых письменных гарантиях очень странно, когда столько обещаний уже было нарушено самой российской стороной.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире.

"А в ответ получила, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на свалку", — сказал президент.

Напомним, что Путин считает вступление Украины в НАТО неприемлемым. По его мнению, это подрывает безопасность России. Он заявил о своем желании начать переговоры с НАТО, чтобы получить юридические гарантии, что Украина не войдет в состав Альянса.

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