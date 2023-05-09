"Все члены НАТО поддерживают вступление Украины": в чем тогда проблема, ответил Столтенберг

Генсек подчеркнул, что дверь НАТО остается открытой, однако говорить, когда же Украину примут в Альянс, пока не берется.

Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Вопрос только в том, когда это произойдет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post.

"Все союзники из НАТО соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники соглашаются с тем, что Украина имеет право выбирать свой путь, что решать не Москве, а Киеву. Все союзники согласны с тем, что дверь НАТО остается открытой. Вопрос в том – когда, и я не могу дать вам график того, как это произойдет", – сказал Столтенерг.

По словам генсека, сейчас Альянс помогает Украине перейти от оборудования, доктрин и стандартов советских времен к доктринам и стандартам НАТО, сделать ВСУ совместимыми с силами НАТО, помочь Украине в дальнейшем реформировании и модернизации институтов обороны и безопасности.

"Актуальной задачей сейчас является обеспечение победы Украины как суверенного независимого государства, потому что если Украина не победит, то не будет что и обсуждать", — подытожил Столтенберг.

Ранее министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите в июле этого года, который состоится в Вильнюсе.

Руководитель ОП Андрей Ермак также рассказал об ожиданиях от саммита в Вильнюсе и подчеркнул, что без Украины НАТО не будет сильным.

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