"Все должны пойти на уступки": Рубио заявил о возможной отмене санкций против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, заявил, что цель предстоящих переговоров – обеспечение такого мира в Украине, который будет "справедливым, прочным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

Об этом пишет Sky News.

По его словам, каким именно будет мирное соглашение, как раз и определят переговоры. Однако Рубио добавил, что некоторые из действующих экономических санкций против РФ могут быть отменены в рамках мирного урегулирования.

"Все стороны должны пойти на уступки, но мы не собираемся предопределять, какими именно будут эти уступки", – подчеркнул он.

Он также отверг критические замечания, что Украина недостаточно участвует в переговорах.

"Чтобы конфликт прекратился, все должны с этим [с условиями мирного соглашения – ред.] согласиться, это должно быть приемлемо для них. И единственный лидер в мире, который может этого добиться — это президент Трамп", – добавил Рубио.

Госсекретарь США также отметил, что о результатах говорить пока рано, так как "предстоит проделать еще много работы".

Тем временем Государственный департамент США также выступил с заявлением по поводу сегодняшних переговоров. Пресс-секретарь Тэмми Брюс заявила, что обе стороны договорились "создать механизм консультаций для устранения раздражителей" в своих отношениях и предпринять шаги по нормализации дипломатических отношений.

Она также заявила, что США и Россия договорились "заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта на Украине".

"Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", – добавила Тэмми Брюс.

Напомним, Рубио заявил, что США и Россия согласовали 4 принципа на переговорах по Украине. Рубио сказал, что США и РФ договорились восстановить функциональность своих соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве.

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