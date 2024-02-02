"Все думают там откусить, здесь откусить": Путин выдал бред, чтобы оправдать войну против Украины

Кремлевский диктатор в очередной раз назвал войну против Украины и убийство ее мирных жителей "защитой наших людей на Донбассе".

Президент России Владимир Путин попытался оправдать свое желание захватить украинские Донбасс, Херсонщину и Запорожье тем, что все думают – как бы от РФ что-то "там откусить, здесь откусить".

Свое заявление российский диктатор сделал на встрече с участниками форума "Все для победы".

Путин в очередной раз назвал войну против Украины и убийство ее мирных жителей "защитой наших людей на Донбассе".

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"Если мы ничего не будем делать, если не будем защищать наших людей на Донбассе — а теперь еще и на Херсонщине, в Запорожье, в "Новороссии" — не будем ничего делать, не будем помогать, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна?" – спросил Путин, придумав какую-то проблему.

Президент РФ ответил на свой же вопрос, озвучив нафантазированные им угрозы для страны-агрессора. Фактически из его слов следует, что если бы Россия не начала войну против Украины и оккупацию ее территорий, то превратилась бы "в старую, не самодостаточную, на самом деле никому не нужную страну с наличием большого количества природных ресурсов, которую все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи.И при этом всегда думали бы, чего бы и как оттяпать".

"Вот эти два десятилетия я смотрел, что происходит: речи сладкие и добрые, но все думают там откусить, здесь откусить", – сказал глава Кремля.

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Он подчеркнул, что РФ не должна ни в коем случае "бросать" якобы ее людей в оккупированном Крыму, на Донбассе и в вымышленной "Новороссии", чтобы не "оставить такую старую, никому не нужную страну", не "обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта".

"Мы должны сделать нашу страну самодостаточной. В этом главное проявление суверенитета", – сказал диктатор.

Напомним, накануне Путин пригрозил новым наступлением на фронте. Он заявил о необходимости отодвинуть линию боевого столкновения настолько, чтобы "дальнобойное оружие иностранного производства" не было способно поражать объекты на территории РФ.

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