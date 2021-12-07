Все экономические и дипломатические инструменты: Британия пообещала предотвратить агрессию РФ против Украины

Все экономические и дипломатические инструменты: Британия пообещала предотвратить агрессию РФ против Украины

Такую четкую позицию Борис Джонсон наметил в разговоре с лидерами США, Франции, Германии и Италии.

Великобритания будет использовать все возможные инструменты, чтобы предотвратить агрессию России против Украины.

Об этом заявил во вторник спикер британского премьер-министра Бориса Джонсона, информирует Reuters.

"Великобритания будет использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую агрессию России против Украины", — сказал он.

Такую четкую позицию Джонсон очертил в разговоре с лидерами США, Франции, Германии и Италии по поводу вероятного российского вторжения в Украину. Страны призвали Россию снизить уровень напряженности и заверили, что поддерживают территориальную целостность нашего государства.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, Байден и Путин начали переговоры. Лидеры обеих стран обсудят ситуацию в Украине и стягивание Россией воск к нашим границам.

Ранее Алексей Резников предупредил Европу о катастрофических последствиях российского вторжения.

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