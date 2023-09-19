"Все еще есть место для российских террористов": Зеленский высказался об участии Лаврова в Совбезе ООН

Президент отметил, что вопрос об участии россиян в Совбезе ООН следует задавать всем членам Организации.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящее участие главы МИД России Сергея Лаврова в заседании Совета Безопасности ООН, сделав заявление о "российских террористах".

Об этом Зеленский сказал журналистам во время посещения раненых военных в Нью-Йорке, сообщают "Укринформ" и Reuters.

Президент Украины подчеркнул – для государства "очень важно, чтобы все наши слова, все месседжи услышали наши партнеры".

На вопрос по поводу участия Зеленского в заседании Совбеза ООН, где будет и Лавров, украинский президент ответил: "Не мы выбирали этот формат. Если в Организации Объединенных Наций все еще есть место для российских террористов, этот вопрос не ко мне, я думаю, это вопрос ко всем членам ООН".

Визит Зеленского в США

Напомним, 18 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк. Там президент посетит Генсамблею и Совет Безопасности ООН, Саммит целей устойчивого развития.

Кроме того, в Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством.

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