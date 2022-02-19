Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется мощнейшее проявление западной солидарности - Джонсон

Он отметил, что дипломатия все еще может одержать верх.
Для того чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины, Запад должен продемонстрировать полнейшую солидарность.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на распространенный его офисом перед отъездом премьера в Мюнхен для участия в конференции по безопасности.
"Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется мощнейшее проявление западной солидарности, превосходящее все, что мы видели в новейшей истории", - говорится в заявлении Джонсона, распространенном его офисом перед отъездом премьера в Мюнхен для участия в конференции по безопасности.
Дипломатия все еще может одержать верх, но западные союзники должны говорить в один голос.
Джонсон напомнил, что России придется заплатить высокую цену за любое дальнейшее вторжение на Украину.
Офис Джонсона сообщил, что премьер завит об этом в своем выступлении на конференции. Он также встретится с несколькими европейскими партнерами, чтобы обсудить меры реагирования на украинский вопрос.
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