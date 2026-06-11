Все еще хуже, чем кажется: Путин пытается скрыть последствия удара по «сердцу» Кремля

Владимир Путин. / © dailystar.co.uk

Реклама

В последнее время Украина наносит болезненные удары в самое сердце России, ошеломляя этим Кремль. В то же время, Москва всеми силами пытается скрыть успехи Киева. Ведь более трех лет ВСУ находились в обороне, но атаки игры БРФ, вместе с территориальными достижениями, знаменуют собой поворотный момент на фронте.

Об этом говорится в анализе The Economist.

3 июня украинские дроны атаковали порт Санкт-Петербурга, но уже через три дня Украина нанесла повторный удар, уничтожив соседний топливный склад и военно-морскую базу. Губернатор региона назвал удары «беспрецедентными». В то же время аналитики отмечают, что атаки на Петербург еще и поразили своим масштабом, ведь город расположен примерно в 800 км от границы.

Реклама

Предыдущий удар по Туапсу, являющемуся главным центром экспорта нефти России, произошел по той же схеме. Сначала вспыхнул морской терминал, а второй удар вызвал разлив нефти. Кроме того, Украина атаковала еще и крупный нефтеперерабатывающий завод.

Масштабы ударов ВСУ — анализ

Анализ свидетельствует о том, что украинские атаки по территории РФ были значительно масштабнее и нанесли значительно больший ущерб российской экономике и военному производству, чем считается. Что важно — их интенсивность продолжает расти.

Журналисты издания проанализировали данные о 1 289 украинских ударах от проекта «Данные о местонахождении и событиях вооруженного конфликта» (ACLED) направленных против целей на расстоянии не менее 100 км от границы. С конца 2022 года до конца 2024 года 335 ударов соответствовали этим критериям. В частности, в прошлом году было проведено 658 таких атак, а с начала этого года — более 800 глубинных ударов.

Зона охвата украинской кампании тоже расширяется. Аналитики составили перечень из 6 351 стратегических объектов РФ, расположенных не менее 100 км от границы. Оказалось, что 2377 из этих объектов находятся в радиусе 5 км от места глубокого удара Украины. Для сравнения — в 2022 году таких объектов было всего 32.

Реклама

«Количество зарегистрированных атак почти наверняка занижено: поскольку воздушная кампания Украины расширяется. Даже группам мониторинга трудно успевать за этим. Чтобы оценить, сколько ударов пропускается, The Economist создал модель, использующую пожары у стратегических объектов как способ обнаружения украинских атак», — говорится в тексте.

В течение 2025 года эта модель обнаружила примерно втрое больше атак, чем зафиксировал ACLED. В частности, разница связана с повторяющимися атаками на те же цели: учитывая каждую цель только один раз, модель обнаружила лишь на 44% больше атак, чем ACLED. Это согласуется с новой схемой атак Украины, предусматривающей повторные удары по ключевым российским целям.

Эффекты от ударов

Специалисты отмечают, что эта тактика наносит экономический ущерб в два этапа. Первый — препятствует быстрому ремонту: как только первоначальные пожары в Туапсе были погашены, как Украина снова ударила, повлекши за собой разлив нефти. Ремонтные работы дорогостоящи и отвлекают ресурсы, которые в противном случае направлялись бы в военную и гражданскую экономику.

Второй — когда Украина атакует нефтеперерабатывающие заводы, все чаще атакует самые современные детали, так называемые «вторичные» установки. Они превращают первичное топливо в ценную продукцию как бензин и дизельное топливо.

Реклама

В то же время, отмечает The Economist, не все удары Украины успешны. Большинство из них осуществляется с помощью БпЛА, которые нагружены небольшими взрывными устройствами.

Самые легкие для уничтожения цели стало труднее поразить: русские улучшили навыки перемещения и сокрытия складов боеприпасов. Однако порты, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы невозможно скрыть. Да, Украина использовала уменьшенную огневую мощь в свою пользу.

К примеру, весной этого года производство нефти на НПЗ страны-агрессорки было на 15% меньше, чем в прошлом. Российское правительство ввело ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива, чтобы избежать дефицита и поддерживать низкие цены.

«Если атаки будут продолжать нарушать работу нефтеперерабатывающих заводов, Россия будет вынуждена сократить добычу нефти позже в этом году, поскольку не сможет перерабатывать или продавать всю добываемую нефть», — утверждает Джанив Шах из аналитической фирмы Rystad Energy.

Реклама

Как атаки влияют на доходы РФ

По оценкам финского аналитического центра, доходы Москвы от экспорта ископаемого топлива с января по апрель 2026-го были на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, результаты анализа свидетельствуют, что с июня 2025 года Россия зарабатывает на ископаемом топливе меньше, чем раньше, и это снижение углубляется. В прошлом году с июня по декабрь доходы страны от экспорта ископаемого топлива составили 18 млрд дол. — это на 12% меньше обычного. За первые четыре месяца этого года они были на 34% ниже.

Очевидно, что атаки на порты и нефтеперерабатывающие заводы лишают Россию миллиардов долларов доходов.

«На этот значительный разрыв повлияли и другие факторы, в том числе крепкий рубль, нивелирующий выгоды от повышения цен на нефть, и усиление западных санкций, усложняющих экспорт и вынуждающих Россию продавать продукцию со скидкой», — говорится в материале.

Реклама

Аналитики добавляют даже небольшие, но постоянные атаки будут продолжать рассеивать авиацию России, препятствовать ремонту и заставлять их защищать районы, ранее находившиеся вне зоны досягаемости.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал сотни ракет и дронов по РФ. По его словам, Украина увеличивает производство собственного оружия, чтобы полноценно отвечать на массированные российские атаки. Сейчас ВСУ используют вдвое меньше средств, чем оккупанты, но планируют догнать россиян по объемам.

Заметим, что удары по Санкт-Петербургу 3 июня, дата которых совпала с первым днем ​​проведения Петербургского международного экономического форума, оконфузили Путина. Ведь Кремль традиционно использовал это мероприятие для проекции экономической силы и могущества на мировую аудиторию, но эта атака взорвала путинский нарратив.

Новости партнеров