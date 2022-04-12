"Все еще приходится выжимать необходимые решения" — Зеленский о поставках необходимого для Украины оружия

"И это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории", — подчеркнул Зеленский.

Ключевая задача как сегодня, так и каждый день в это время – это конкретные оборонные меры.

Об этом в очередном видеообращении в ночь на 12 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Это конкретное усиление наших возможностей отражать любые атаки российских войск. Занимаюсь этим почти круглосуточно. Уверен, люди это тоже видят. Как видят и то, что военно-технические возможности врага все еще весьма высоки. Да, украинцы несравненно смелее. Наши Вооруженные Силы бьют кафиров недоступной для российских военных мудростью и продуманной тактикой", — отметил украинский президент.

"Но если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от поставок, от наших партнеров.

К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь", – пояснил глава украинского государства.

"Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но... Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать необходимые решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время. Теряются жизнь украинцев. Жизнь, которые уже не вернуть", — добавил лидер украинской нации.

"И это – ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории. Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и тем политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Которые не торговались, когда от помощи зависела жизнь", – резюмировал Зеленский.

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