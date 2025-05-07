ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2455
Время на прочтение
1 мин

Все гражданское население будут готовить к войне: Верещук анонсувала появу нових законів

В мае подадут законы о подготовке гражданских к действиям во время войны.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Война

Война / © Getty Images

Украина готовит новую систему сопротивления, которая научит все население готовиться к войне — не только военных, но и гражданских.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

«В Офисе Президента обсуждали соответствующую законотворческую стратегию. Были представители Минобороны, Командования и Генштаба ВСУ, Минобразования. Также были представители общественного сектора, принявшиеся помочь нам в подготовке проектов законов и подзаконных актов. Благодарю их большое», — рассказала она.

Уже в мае этого года в Верховную Раду передадут важные документы. Их одобрение ждут от народных избранников.

«Речь идет не просто об изменениях законодательства. Мы создаем новую экосистему подготовки всего гражданского населения к сопротивлению врагу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине поменялись правила мобилизации.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie