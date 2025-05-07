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Все гражданское население будут готовить к войне: Верещук анонсувала появу нових законів
В мае подадут законы о подготовке гражданских к действиям во время войны.
Украина готовит новую систему сопротивления, которая научит все население готовиться к войне — не только военных, но и гражданских.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.
«В Офисе Президента обсуждали соответствующую законотворческую стратегию. Были представители Минобороны, Командования и Генштаба ВСУ, Минобразования. Также были представители общественного сектора, принявшиеся помочь нам в подготовке проектов законов и подзаконных актов. Благодарю их большое», — рассказала она.
Уже в мае этого года в Верховную Раду передадут важные документы. Их одобрение ждут от народных избранников.
«Речь идет не просто об изменениях законодательства. Мы создаем новую экосистему подготовки всего гражданского населения к сопротивлению врагу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине поменялись правила мобилизации.