Все гражданское население будут готовить к войне: Верещук анонсувала появу нових законів

Война / © Getty Images

Реклама

Украина готовит новую систему сопротивления, которая научит все население готовиться к войне — не только военных, но и гражданских.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

«В Офисе Президента обсуждали соответствующую законотворческую стратегию. Были представители Минобороны, Командования и Генштаба ВСУ, Минобразования. Также были представители общественного сектора, принявшиеся помочь нам в подготовке проектов законов и подзаконных актов. Благодарю их большое», — рассказала она.

Реклама

Уже в мае этого года в Верховную Раду передадут важные документы. Их одобрение ждут от народных избранников.

«Речь идет не просто об изменениях законодательства. Мы создаем новую экосистему подготовки всего гражданского населения к сопротивлению врагу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине поменялись правила мобилизации.