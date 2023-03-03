"Все хотят сотрудничать только с сильными": Данилов раскрыл истинные намерения Китая по войне в Украине

Сейчас нет оснований полагать, что Китай представляет значительный интерес в предоставлении оружия России. Пекину это не нужно, потому он остается нейтральным.

Об этом в интервью рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Для чего Китай будет становиться на сторону России и снабжать ее оружием? Чтобы получить огромные проблемы, попасть под те или иные ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова вовсем", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что у России, в свою очередь, есть большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние.

"У россиян есть ОДКБ — какое-то недоразумение, оставшееся после распада СССР. Но и оно "накроется", как в свое время было с СНГ", — считает Данилов.

Он добавил, что все хотят сотрудничать только с сильными, однако Россия оказалась слабой и недееспособной страной, которая все больше с каждым днем "напоминает какое-нибудь фейковое образование".

"Когда уже Путин делает заявление о том, что там есть уральцы, московиты и другие нации, это уже чего-то стоит. Благодаря нашим усилиям в том числе. Поэтому я не вижу на сегодняшний день, что Китай имеет большое желание предоставлять России оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в этом случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", — говорит Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал предложение Китая по так называемому "мирному плану" по войне в Украине.

"Китай большой геополитический субъект, это большая страна с большим количеством населения, большим ВВП, которая имеет влияние на определенные процессы в мире. Другое дело, что мы очень хотим, чтобы все понимали, что войну нужно называть войной, а слово "конфликт" чуть-чуть не для этого процесса. Но еще раз подчеркиваю, у каждой страны свое видение, как они видят сегодняшнее развитие, как они видят развитие, которое будет происходить завтра или в ближайшее время", — объяснил Данилов.

Напомним, Китай обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. Подробнее – читайте по ссылке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он оценивает позицию Китая: "Мне кажется, что это был не "мирный план" Китая, не резолюция и не декларация, не инфраструктура для чего-то. Я считаю, что Китай высказал свои мнения по поводу Я уже говорил, что считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, это неплохо".

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет на упадок сил России.

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