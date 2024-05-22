Все идет к тому, что войска НАТО появятся в Украине — СМИ

Среди европейских союзников растет поддержка идеи более глубокого вовлечения НАТО в защиту украинских границ.

Об этом заявил Бенджамин Хаддад, член парламента от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" в интервью изданию Newsweek.

Бенджамин Хаддад, который считается ведущим голосом в дискуссиях по внешней политике Франции, сказал, что НАТО и Европейский Союз должны "изменить тактику" в отношении президента России Владимира Путина после более чем двух лет полномасштабной войны.

Макрон стремится восстановить стратегическую неоднозначность Запада и вывести Москву из равновесия, среди последних его предложений — развертывание сил НАТО в Украине для выполнения небоевых задач. Хотя США немедленно отвергли эту идею, она нашла поклонников в Европе, особенно в странах, которые расположены вдоль российской границы.

Импульс для более глубоких обязательств НАТО, включая развертывание войск, в Украине "очевидно" нарастает, сказал Хаддад.

"Было интересно увидеть, что в первые несколько дней все говорили: "Это чисто позиция Франции", — добавил он.

Но с тех пор ведущие европейские деятели выразили свою поддержку предложению или открытых дебатов по нему, отметил Хаддад. Среди них президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.

"Мы тратим слишком много времени на беспокойство по поводу эскалации, когда Россия — это эскалационная страна", — добавил Хаддад, допустив, что западные столицы должны "креативно подумать" о том, как лучше помочь Киеву разными способами.

"Сейчас на границе с Беларусью размещено много украинских войск, чтобы предотвратить потенциальное вторжение с севера. Западные силы могут быть развернуты вдоль границы как "растяжка" — как у вас есть войска в странах Балтии или в Польше — чтобы иметь возможность освободить часть этих украинских войск, чтобы они пошли на фронт. Конечно, это нужно делать скоординированно. Ни одна страна не может сделать это самостоятельно", — сказал член парламента Франции.

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В этом месяце в ответ на украинскую петицию с призывом к НАТО развернуть силы представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: "Мы неоднократно говорили, что прямое вмешательство на месте в этот конфликт военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность, поэтому мы считаем это чрезвычайно сложная провокация, не меньше, и, конечно, мы очень внимательно за этим следим".

Хаддад сказал, что последние события на фронте в Украине вызывают беспокойство.

"Это уже некоторое время вызывает беспокойство. Мы видим Россию, которая наращивает агрессию, превратившую свою промышленность в военную экономику, и я думаю, что мы отстаем в нашей реакции как в Европе, так и в Соединенных Штатах", — добавил Хаддад.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное отправление инструкторов и войск НАТО в Украину. Он сказал, что как страна в состоянии войны, "мы положительно воспримем любую помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

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