"Все изменилось, когда Россия напала на Украину": премьер-министр Финляндии о вступлении в НАТО

"Все изменилось, когда Россия напала на Украину": премьер-министр Финляндии о вступлении в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО стало вынужденным ответным шагом на вторжение РФ в Украину.

Выступая после объявления о вступлении Финляндии в НАТО, премьер-министр страны Санна Марин заявила, что этот шаг был необходим после вторжения России в Украину.

Об этом пишет Sky News.

"Когда мы смотрим на Россию, мы видим совсем другую Россию, чем мы видели всего несколько месяцев назад. Все изменилось, когда Россия напала на Украину, и я лично считаю, что мы больше не можем верить, что рядом с Россией будет наше мирное будущее ", – подчеркнула она.

Премьер-министр также напомнила, что Финляндия раньше воевала с Россией, а такого будущего для себя и своих детей страна не хочет.

Напомним, Финляндия приняла окончательное решение присоединиться к НАТО.

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