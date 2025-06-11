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Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Виктор Дубовик публично прокомментировал громкие обвинения в свой адрес, а также высказался по поводу прозрачности конкурса, который вызывает все больше вопросов.

В своем сообщении в соцсетях он заявил, что не поддерживает связей с отцом, который, по словам оппонентов, имеет российское гражданство. "Это глубоко личная семейная история, которая не имеет никакого отношения к моей профессиональной деятельности", - подчеркнул Дубовик.

Что касается работы в правительстве Арбузова в 2013–2014 годах, Дубовик уточнил: речь идет о чисто технической экспертной работе в составе патронатной службы, без взаимодействия с тогдашним первым вице-премьером.

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Больше претензий у Дубовика — к этапу практических работ конкурса. Почему после двух автоматизированных этапов я был вторым, а после ручной проверки оказался на десятом месте? – спрашивает он. На его запросы о критериях оценки и персоналии проверяющих конкурсная комиссия так и не ответила.