"Все началось с того, что я встретила пуму": певица Виктория Дайнеко рассказала, зачем баллотируется в Госдуму РФ

"Все началось с того, что я встретила пуму": певица Виктория Дайнеко рассказала, зачем баллотируется в Госдуму РФ

Певица рассказала, что осознала, что без нового закона о животных и защиту их прав "не справиться".

Российская певица Виктория Дайнеко выдвигается в Госдуму РФ. Она возглавит список партии "Зеленой альтернативы" и планирует заниматься вопросами защиты прав животных и гармонизация животных и людей в целом.

О своих намерениях идти в политику экс-победительница российской "Фабрики звезд" рассказала в интервью "Дождь".

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Все началось с пумы, которую Виктория встретила в парке. Животное регулярно гуляло среди людей и жила в 30-метровой квартире.

"Все началось с того, что я встретила пуму в парке. В России нет закона, регулирующего выгул опасных животных, и, собственно, нет прав этих несчастных животных. В законодательстве есть огромный пробел в отношении законов о животных, содержание и их прав, и я поняла что без нового закона не справиться", — пояснила певица.

По словам Дайнеко, она не расстраивается, что совсем нет опыта в политике. Я не считаю, что депутат это ученая степень и обязательно человек с политическим образованием... Депутат — это человек, который готов представлять интересы людей". Артистка заменит рэпера Славу КПСС, в мае объявил о решении выдвигаться в Госдуму от этой партии.

Напомним, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о намерениях сотрудничать на выборах в Госдуму РФ этой осенью с так называемым "Союзом добровольцев Донбасса", в который входят боевики, на оккупированной части Донбасса воевали против Украины.

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