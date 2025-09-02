Все не так просто: Портников объяснил, зачем РФ "откопала" Януковича

Виктор Янукович

Кремль «откопал» давно забытого Януковича не просто так — этим заявлением РФ хочет продемонстрировать украинцам, что пророссийские силы якобы были не так уж плохи.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube канале.

«Речь идет о том, зачем россияне вытащили эту марионетку из ящика. А это значит, что они могут отдавать себе отчет, что всю территорию Украины им все же оккупировать не удастся. И готовятся к влиянию на те территории, которые на момент завершения войны и вероятного проведения выборов будут находиться под контролем легитимного украинского правительства», — говорит журналист.

Портников отмечает, что россияне эту территорию обычно тоже не собираются оставлять в покое. И если не удастся ее оккупировать и присоединить к РФ, то ее нужно будет превратить в Украину Януковича или Медведчука.

«Или того, кого они сделают Януковичем и Медведчуком. А для этого нужно напоминать той части украинского населения, которая еще живет иллюзиями о возможности сосуществования с Россией в разных государствах, о том, что пророссийские силы были не так уж плохи, что они хотели европейской интеграции, мира, нормальной жизни. А эти „проклятые националисты“, „радикалы“ все испортили», — объясняет аналитик.

По его мнению, россияне стремятся, чтобы та часть населения Украины, которая всегда раньше голосовала за пророссийские, антиукраинские, популистские силы, снова вернулась к своим политическим приоритетам.

«Чтобы она и не думала голосовать за украинские патриотические партии — нет, это россиян не удовлетворит. Чтобы даже после крови, смерти, бомбардировок эти люди получили достойную политическую альтернативу: новых януковичей (а может и старых), новых медведчуков (а может и старых). Вот для чего россияне в очередной раз достают из грязного ящика грязную политическую марионетку, запятнанную украинской кровью. Марионетку, которая не стесняется рассказывать, что она делала там для развития украинского государства. Марионетку, голосование, за которое в свое время открыло дорогу к большой войне», — подытожил Виталий Портников.

Напомним, что вчера, 1 сентября, российские пропагандистские СМИ неожиданно «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича и показали его видеообращение.