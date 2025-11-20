Все о "мирном плане" Трампа: какой конец войны навязывают Украине и согласится ли она на это

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Ряд западных медиа опубликовали детали 28-пунктного мирного плана, тайно разработанного администрацией президента США Дональда Трампа совместно с Россией, который требует от Украины существенных уступок. Источники в Киеве назвали проект «очень удобным для Путина». Иностранные журналисты называют план равным капитуляции Украины. А Европа выражает обеспокоенность. Согласится ли Украина на такое предложение?

Все, что сейчас известно о так называемом «мирном плане Трампа», читайте на ТСН.ua.

Кто работал над мирным планом?

19 ноября издание Politico проинформировало, что Белый дом готовится обнародовать масштабное мирное соглашение с Россией, которое, по ожиданиям американских чиновников, должно быть положено в основу завершения войны в Украине. По информации Axios, масштабный план по прекращению войны администрация Трампа разрабатывает с участием России в секретном режиме.

Реклама

Высокопоставленный чиновник из администрации США сказал, что предварительные договоренности могут быть одобрены всеми сторонами уже на этой неделе или до конца месяца.

По данным СМИ, мирная инициатива состоит из 28 пунктов. Во время подготовки документа спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел трехдневные переговоры с представителем РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. В то же время ни Украина, ни европейские партнеры США не были привлечены к наработке деталей соглашения. Характер предложенного плана вызывает у представителей Евросоюза существенную озабоченность.

Источники информировали, что документ будет представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому в виде готового предложения. По мнению американских чиновников, у главы государства фактически не останется возможностей для маневра.

Что предусматривает план окончания войны: все пункты

По данным Axios, план разделен на четыре блока:

Реклама

прекращение войны в Украине;

гарантии безопасности;

безопасность в Европе;

будущие отношения США с Украиной и Россией.

Детальные пункты плана:

Ознакомленные с проектом источники FT, Axios, Telegraph и The Wall Street Journal утверждают, что план требует от Украины существенных уступок.

Уступки всей территории Донбасса, включая неоккупированные части. ВСУ должны быть выведены со всех территорий Донецкой и Луганской областей, которые станут демилитаризованной зоной. Россия будет платить «аренду» за Донбасс, но юридическое право будет за Украиной.

Россия должна компенсировать потери Украины из-за отсутствия контроля над ресурсами Донбасса, в частности путем уплаты земельного налога.

Замораживание линий контроля в Херсонской и Запорожской областях. Россия вернет часть территорий при условии проведения переговоров.

Признание со стороны США и других стран Крыма и Донбасса законными российскими территориями. От Украины этого не будут требовать.

Сокращение численности ВСУ вдвое и отказ от «ключевых категорий вооружения», ракет большой дальности в обмен на гарантии безопасности от США.

Отсрочка вступления Украины в НАТО на срок «по крайней мере несколько лет».

Отказ Украины от инициативы по введению миротворцев.

Ограничение на пребывание иностранных войск и дипломатических самолетов на территории Украины.

Гарантии безопасности от США для обеих сторон.

Провозглашение русского языка официальным в Украине.

Возобновление официальной работы местной ветви Русской православной церкви на подконтрольной территории.

Сокращение военной помощи от США.

Обещание России не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепление этого обещания в законодательстве.

Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер отметил, что поспешное американо-российское предложение, которое пытаются продвинуть Киеву, «равнозначно капитуляции Украины».

Реакция Украины на мирный план: отмененная встреча Зеленского с Уиткоффом

По данным Reuters, США передали Зеленскому проект рамочного соглашения по окончанию войны с Россией. FT пишет, что документ доставил Уиткофф и передал его секретарю СНБО Украины Рустему Умерову.

Реклама

По информации издания, чиновники в Киеве, которые ознакомились с документом, заявили, что план соответствует максималистским требованиям Кремля, и что Украина его не примет без внесения существенных изменений. Собеседники описали проект как такой, который «сильно склоняется в пользу России» и является «очень удобным для Путина».

Издание Axios сообщило, что Уиткофф планировал 19 ноября в Анкаре встретиться с Зеленским, чтобы обсудить новую мирную инициативу. Однако переговоры не состоялись из-за того, что украинская сторона прибыла с собственным планом, который, по оценке источников, Россия не согласится принять. Американский чиновник уточнил, что переговоры были отложены, когда стало понятно, что президент Украины не заинтересован в рассмотрении американского плана.

По словам украинского представителя, встречу перенесли из-за желания Зеленского обсуждать план в более широком формате, который бы включал европейские страны.

Владимир Зеленский / © Associated Press

Американская сторона подтвердила, что Уиткофф получил от Трампа полномочия попытаться договориться с Зеленским в Турции, но поддержал решение перенести переговоры.

Реклама

«Теперь инициатива на стороне Зеленского», — отметил чиновник, добавив, что президент Украины может прибыть в Вашингтон для обсуждения американского плана, если пожелает.

Как сообщило CNN, по указанию Трампа в Киев прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и другие военные чиновники. Ожидается, что 20 ноября Дрисколл должен обсудить с Зеленским ситуацию на поле боя и начать мирные усилия на основе плана, созданного Уиткоффом и Дмитриевым.

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что появление мирного плана и его содержание наводят его на мысли об ИПСО (информационно-психологической специальной операции — ред.).

«Читаю здесь о некоторых планах и приходит на ум по меньшей мере два феномена — Госплан — фабрика нереалистичных планов и ИПСО — спланированная манипуляция информацией для воздействия на мысли и эмоции людей, которая отличается от обычных фейков своей продуманностью и четкими целями. Последние используются также для того, чтобы посеять панику, расколоть общество… Так что там, говорите, сегодня разгоняют о „планах“…» — отметил Кислица.

Реклама

Как в США комментируют мирный план?

По данным NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, Трамп уже одобрил предварительный вариант плана мира. Украинская сторона не участвовала в формировании плана. Киев лишь проинформировали об общих контурах документа, но не пригласили предоставить предложения или замечания.

Конкретных заявлений от Трампа относительно американо-российского мирного плана пока не звучало. 19 ноября он лишь в очередной раз пожаловался, что «немного разочарован» президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я уладил восемь войн! У меня осталась одна. Вы знаете, о которой идет речь. Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован им. Он это знает. Я думал, что это будет легче всего…» — заявил глава Белого дома.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты и дальше будут разрабатывать «потенциальные идеи» для мира в Украине с учетом предложений обеих сторон конфликта — Киева и Москвы.

Реклама

«Достижение прочного мира требует, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки. Вот почему мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для окончания этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта», — говорится в заявлении Рубио.

Марко Рубио / © Associated Press

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ничего не знал о мирном плане, информирует The Hill. В то же время политик подчеркнул: «Ни один план не будет работать, пока Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно готовы к большей военной помощи, больших возможностей Украины наносить России болезненные удары военным способом, и относительно больших экономических последствий для тех, кто финансирует военную машину Путина».

Сенаторы-республиканцы Майк Раундс и Питр Рикетс тоже утверждают, что им не известны никакие детали этого плана.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон раскритиковал администрацию Трампа за то, что она ведет переговоры с россиянами без участия украинцев и, кажется, давит на Киев.

Реклама

«Это напоминает Мюнхен 1938 года», — написал Бейкон в соцсети X, имея в виду соглашение, которое критикуют за попытку «успокоить» нацистскую Германию, отдав ей определенные территории, что подбодрило Адольфа Гитлера к нападению на Европу.

Что о мирном плане говорит Россия?

Россия демонстрирует положительное отношение к мирному плану. Дмитриев заявил Axios, что Москва чувствует, будто ее позицию «действительно услышали». По его словам, предложенный план выходит за пределы простого прекращения огня и предусматривает «урегулирование украинского конфликта, восстановление отношений между США и РФ и обеспечение безопасности России».

Дмитриев также сказал, что новый план базируется на принципах, согласованных Трампом и Путиным во время их встречи на Аляске в августе.

В то же время спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию от СМИ о том, что США тайно консультируются с Кремлем относительно «дорожной карты» прекращения войны.

Реклама

«МИД РФ не получало от США информации по официальным каналам относительно каких-то „соглашений“ по Украине, о которых пишут СМИ», — заявила она.

Реакция Европы

По данным Axios, американские официальные представители начали знакомить европейские столицы с инициативой. По словам источников издания, Белый дом верит, что сможет привлечь к плану Украину и ЕС, и документ будет адаптирован на основе их предложений.

«Время для этого плана — сейчас, но все стороны должны быть практичными и реалистичными», — сказал американский чиновник.

Издание Politico пишет, что условия мирного плана вызвали настоящий шок в Киеве и среди его партнеров из ЕС. Европейские и американские чиновники открыто заявили о «замешательстве», поскольку многие аспекты плана остаются неясными. Особое беспокойство вызывает вопрос о возможных территориальных уступках. Кроме того, всплыл неанонсированный ранее вопрос о НАТО. США обдумывают, стоит ли упоминать членство Украины в Альянсе и каким образом это сделать.

Реклама

Европейские партнеры категорически обеспокоены идеей предоставления России территориальных уступок, считая это поощрением агрессии Москвы и созданием опасного прецедента.

Politico отметило, что европейские и украинские чиновники давно с опаской относятся к подходу Уиткоффа, считая его тихие консультации с Россией примером того, как Кремль вводит его в заблуждение относительно истинных целей Путина.

«Россияне четко определили Уиткоффа как человека, готового продвигать их интересы», — высказал мнение один из военных чиновников ЕС.

Reuters 20 ноября сообщило, что министры иностранных дел ЕС, собравшиеся в Брюсселе, воздержались от детальных комментариев относительно мирного плана, который полностью еще не обнародован. Однако они дали понять, что не согласятся на чрезмерные уступки со стороны Киева и отметили, что ни одно соглашение не должно лишать Украину возможности защищаться.

Реклама

«Украинцы хотят мира — справедливого мира, который уважает суверенитет каждой стороны; длительного мира, который нельзя поставить под сомнение новой агрессией. Но мир не может быть капитуляцией«, — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Его польский коллега Радослав Сикорский сказал, что Украина как жертва агрессии не должна получать ограничений на возможность самозащиты.

Радослав Сикорский / © Associated Press

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль сказал, что Берлину ничего не было известно о закулисных переговорах между Россией и США для подготовки нового плана «достижения мира» между Москвой и Киевом. По словам Вадефуля, Германию не информировали о документе, информацию о котором обнародовали СМИ. Министр подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать Украину, чтобы дать понять России, что им пора задуматься о переговорах.

Высокая представительница ЕС Кайя Каллас заявила, что для прекращения войны и реализации любого мирного плана (на фоне обсуждения «плана Трампа») требуется обязательное согласие Украины и европейской стороны. Каллас отметила, что в войне есть «один агрессор и одна жертва», и что Россия не идет на уступки. Чиновница подчеркнула: если бы Путин действительно хотел мира, он бы немедленно прекратил бомбардировки и убийства.

Реклама

Оценки экспертов относительно мирного плана

В аналитической статье The Telegraph говорится, что у «мирного плана» есть один огромный недостаток. Речь идет о том, что у американских гарантий безопасности для Украины нет никакого веса, если шансов на их выполнение практически нет. В материале указано, что и администрация предыдущего президента США Джо Байдена, и команда Трампа сходятся в одном: Вашингтону не стоит вступать в прямой конфликт с крупнейшей ядерной державой мира ради обороны Украины.

Кроме того, указывает The Telegraph, пока нет подтверждений, что и Украина, и Россия отказались от убеждения: продолжение войны, шанс получить или вернуть территорию, изменить ситуацию на поле боя и получить более выгодные условия мирного соглашения в будущем — это лучшая перспектива, чем уступки сейчас. Когда участники конфликта считают борьбу экзистенциальной, даже у такого государства, как США, ограниченное влияние.

Комментируя «мирный план Трампа», украинский экономист, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов высказал мнение, что президент США «ожидаемо воспользовался Миндичгейтом, чтобы попытаться заставить Зеленского пойти на условия Москвы: уменьшение армии, сдача новых территорий, ограничение оружия и т.д.». Милованов считает, что это не сработает.

«Давление Трампа как всегда вновь усилит поддержку Зеленского и консолидирует общество. Эти „великие“ государства постоянно делают одну и ту же ошибку, считая, что давление работает», — написал экономист в Сети.

Реклама

В свою очередь украинский журналист Виталий Портников убежден, что никакого согласованного мирного плана нет, есть только ожидания Трампа, что Путин сломается и согласится на «комфортные условия прекращения огня» до введения санкций 21 ноября. Портников считает, что глава Кремля не сломается, поскольку идея о том, что Россия должна «заплатить за Донбасс», который диктатор объявил субъектом РФ, является «личной обидой». По мнению журналиста, план только распространит пропасть между Вашингтоном и Москвой, а также заставит Кремль искать новые инструменты для компрометации Трампа.