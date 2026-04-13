Все о результатах выборов в Венгрии: что означает победа Мадьяра для Украины и Европы

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр / © Associated Press

Реклама

Эпоха премьер-министра Венгрии Виктора Орбана закончилась: оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство на парламентских выборах, набрав более 69% голосов. Лидер политсилы Петер Мадьяр призвал руководство страны уйти в отставку и объявил о восстановлении связей с Евросоюзом и НАТО.

Все о результатах выборов в Венгрии и будущей политике Мадьяра читайте на ТСН.ua.

Результаты выборов в Венгрии

«Тиса» под руководством Мадьяра одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии и получает достаточно мандатов для формирования конституционного большинства. Это подтверждают данные после подсчета 98,93% голосов, обнародованные Национальной избирательной комиссией.

Реклама

В новый состав парламента проходят три политические силы:

«Тиса» во главе с Петером Мадьяром — 69,35% голосов и 138 мандатов (для конституционного большинства нужно 133);

«Фидес» под руководством Виктора Орбана — 27,64% и 55 мест;

«Наша родина» во главе с Ласло Тороцкаем — 3,02% и 6 мандатов.

Реакция Орбана на результаты голосования

Орбан поздравил оппонента с победой.

«Результат выборов, хотя еще не окончательный, является понятным и ясным. Ответственность и возможности управления нам не были предоставлены. Я поздравил партию-победительницу», — отметил он, обращаясь к своим сторонникам.

Первые заявления Мадьяра после победы

Мадьяр выступил перед сторонниками на площади Баттьяни в Будапеште, объявив об убедительном результате своей политической силы. Он подчеркнул, что «Тиса» получила две трети голосов, что обеспечивает партии чрезвычайно мощный мандат.

Реклама

«Это не просто много — это очень много. Вы дали нам право строить рабочую страну для всех венгров», — подчеркнул политик.

По его словам, победу удалось одержать «вопреки мощному давлению», ведь провластные силы, как он утверждает, использовали административный ресурс и значительные средства для информационного воздействия.

«Сегодня правда победила ложь», — заявил Мадьяр.

Также он охарактеризовал выборы как «битву Давида и Голиафа», длившуюся два года, и подчеркнул, что победа принадлежит всем гражданам, независимо от их выбора.

Реклама

Кроме этого, политик призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока, председателя Конституционного суда и генерального прокурора сложить полномочия.

Мадьяр заверил, что Венгрия вернется к активному сотрудничеству с НАТО и ЕС, а также будет укреплять Вышеградскую четверку.

Первый зарубежный визит в качестве премьер-министра он планирует осуществить в Польшу.

«Моя вторая поездка будет в Вену, а третья — в Брюссель, чтобы вернуть домой средства ЕС, которые принадлежат венгерскому народу», — отметил политик.

Реклама

Какой будет политика Мадьяра в отношении Украины?

Несмотря на ожидания Европы относительно возможной перезагрузки отношений с Будапештом, позиция Мадьяра по Украине остается сдержанной и во многом перекликается с курсом его предшественника.

Европейские лидеры, уставшие от блокировок со стороны Орбана, рассчитывали, что победа «Тисы» изменит ситуацию. Впрочем, как пишет Politico, сам Мадьяр остается малопрогнозируемым политиком с выразительным национальным акцентом. Он выступает против быстрого вступления Украины в ЕС и не поддерживает поставки оружия Киеву. Более того, политик отметил, что вопрос членства Украины в Евросоюзе должен решаться исключительно на референдуме в Венгрии, что может существенно затормозить этот процесс.

«Никто не хочет проукраинского правительства», — заявил Мадьяр во время выступления 28 марта.

Его позиция подтверждается и практическими шагами: партия «Тиса» в Европарламенте голосовала против предоставления Украине кредита на 90 млрд евро — даже несмотря на то, что Будапешт не был обязан финансово участвовать.

Реклама

Евродепутат от «Зеленых» Тинеке Стрик назвала Мадьяра политиком с непредсказуемой позицией.

«Это превращает его в черный ящик. Чему он отдаст приоритет, если выиграет выборы? Это тоже своего рода загадка для ЕС», — отметила она.

Сам Мадьяр пытается балансировать между различными векторами: он критиковал связи Орбана с Кремлем, называя их «откровенной изменой», но в то же время избегал открытой поддержки Украины, учитывая настроения избирателей.

В украинской власти все же надеются на его прагматичность после прихода к власти, в частности из-за необходимости разблокировать финансирование из фондов ЕС.

Реклама

«После его публичных выступлений, да, он стал немного более гибким — и мы этого ожидаем», — отметил советник украинского правительства.

Кто в мире победил и проиграл от результатов выборов в Венгрии?

Издание Politico пишет, что после победы на выборах Мадьяр провозгласил возвращение Венгрии к европейскому курсу, а Орбан признал поражение, перейдя в оппозицию. Это изменение существенно влияет на геополитику: руководство ЕС лишилось главного оппонента, который блокировал решения Брюсселя. Для Украины это шанс на разблокирование финансовой помощи (в частности кредита на 90 млрд евро), хотя Мадьяр остается осторожным относительно оружия и вступления Киева в ЕС, обещая референдум. Среди победителей также венгерская молодежь, журналисты и медики, которым обещано увеличение финансирования.

В то же время поражение Орбана стало ударом для Кремля, европейских правых сил (Марин Ле Пен, Джорджи Мелони) и американских республиканцев (Дональда Трампа и Джей Ди Венса), которые потеряли ключевого союзника. Связанные с бывшей властью бизнесмены и аналитические центры теперь под угрозой антикоррупционных расследований.

Кто такой Петер Мадьяр: биография и политические взгляды

Мадьяр — венгерский политик и юрист, глава партии «Тиса» и бывший представитель правящей силы «Фидес». Он родился в 1981 году в семье юристов.

Реклама

Профессиональный путь начинал в Брюсселе, а после возвращения в Венгрию работал в государственном банке и руководил учреждением, которое предоставляло студенческие кредиты. До политической карьеры занимался правозащитной деятельностью и поддерживал антиправительственных активистов. После победы «Фидес» в 2010 году занимал должности в Министерстве иностранных дел, представительстве при ЕС и Офисе премьер-министра. Впоследствии возглавлял юридический департамент Венгерского банка развития и Центр студенческого кредитования.

Разрыв Мадьяра с властью произошел в феврале 2024 года после скандала с помилованием педофила, повлекшего отставку президента Каталин Новак и его бывшей жены Юдит Варги. Тогда Мадьяр оставил государственную службу, заявив, что идеология Орбана является лишь прикрытием для коррупции. После этого он стал активно появляться в СМИ, рассказывая о коррупционных схемах в окружении премьера и давлении на бизнес.

В марте 2024 года политик присоединился к партии «Тиса» и быстро получил популярность, организуя многотысячные митинги. Возглавив партию, Мадьяр вывел ее на второе место на выборах в Европарламент, а уже до октября 2024 года «Тиса» впервые за 14 лет опередила «Фидес» в социологических рейтингах.

Мадьяр был женат и у него есть трое сыновей, однако в 2023 году политик развелся. Он называет себя человеком с религиозными убеждениями, в свободное время любит готовить и играть в футбол с друзьями и детьми.

Реклама

Семья Мадьяра имеет заметное влияние в венгерском обществе: среди родственников — судьи и бывший президент. Дед, Пал Эрош, был судьей и вел популярную юридическую телепрограмму, а двоюродный дядя Ференц Мадл возглавлял Венгрию в течение 2000 — 2005 годов. Мать также работала в судебной системе.

Политически Мадьяра часто характеризуют как консервативного либерала, который сочетает рыночную экономику с акцентом на гражданской ответственности, верховенстве права и национальной идентичности. Он неоднократно подчеркивал, что его политическое движение стремится преодолеть «старый раскол между левыми и правыми» в стране.

Политик считается проевропейским: он поддерживает идею введения евро после выполнения необходимых экономических условий и убежден, что это усилит финансовую стабильность Венгрии и ее позиции в ЕС.

Мадьяр прошел путь от симпатий к молодому Орбану до статуса его главного оппонента. В отличие от действующего премьера, он прямо называет Россию агрессором, посещал Киев и больницу «Охматдет», а также критиковал контакты Орбана с Кремлем, называя их «поездками одного диктатора к другому». Он выступает за прозападный курс страны и готов поддержать антироссийские санкции. В сфере энергетики планирует уменьшить зависимость от РФ до 2035 года и открыто говорит о деятельности российских спецслужб.

Реклама

В то же время политик демонстрирует прагматичный подход: выступает против быстрого вступления Украины в ЕС (предлагая решить этот вопрос на референдуме) и не поддерживает поставки оружия. Мадьяр также уделяет значительное внимание защите венгерского меньшинства на Закарпатье и чтит погибших венгров в рядах ВСУ. Эксперты считают, что даже при его руководстве определенные противоречия между Киевом и Будапештом сохранятся, хотя общий тон отношений может стать более стабильным.